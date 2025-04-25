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Барселона может заменить Рафинью звездой сборной Англии

25 апреля 2025 10:21
Иван Крутогоров - Редактор
Барселона продаст Рафинью, бразильцу нашли замену
Рафинья празднует победу "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea
Иван Крутогоров - Редактор

Бразильский футболист каталонской "Барселоны" Рафинья летом может сменить клуб. Переговоры игрока с руководством "сине-гранатовых" зашли в тупик. 

Лидеру атак "Барселоны" не нравятся условия, которые предложил клуб, сообщает Diario Sport

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Рафинья недоволен ходом переговоров с "Барселоной". Его контракт с клубом завершится летом 2027 года. Обе стороны хотят продлить соглашение. Руководство "сине-гранатовых" настаивает на подписании контракта еще на год с опцией продления. В клубе хотят изменить практику, когда игрокам предлагают длительные соглашения, после чего у футболистов пропадает мотивация добиваться успехов на поле. 

Бразильский вингер, который в этом сезоне забил уже 15 голов и сделал 9 результативных передач в Ла Лиге, хочет контракт на два года и повышения зарплаты. Он получает в "Барселоне" 12,5 млн евро и мечтает, чтобы сумма дошла до 20 млн. Стороны не могут согласовать условия нового контракта. Летом каталонцы могут продать игрока за 90 млн евро, уже есть претенденты на бразильца. 

Маркус Рашфорд
Маркус Рэшфорд в составе "Астон Виллы". Фото: Reuters/Phil Noble

Кто заменит Рафинью в "Барселоне" 

Испанский клуб может подписать Маркуса Рэшфорда, которые мечтает выступать в составе "сине-гранатовых". В конце сезона 27-летний вингер станет свободным агентом, он не входит в планы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. 

"Барселона" заинтересована в трансфере игрока, который выступает за "Астон Виллу" на правах аренды. Каталонцам не придется платить за переход Рэшфорда, который может присоединиться к "сине-гранатовым" на правах свободного агента. 

Напомним, лидер сборной Украины летом может присоединиться к туринскому "Ювентусу". 

Кевин Де Брюйне вернется в клуб, который отказался от игрока в начале его карьеры. 

Винисиус назвал руководству "Реала" условия продления контракт, которые могут привести к продаже футболиста. 

Президент киевского "Динамо" приехал на элитный курорт на роскошном автомобиле. 

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