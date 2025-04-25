Барселона продаст Рафинью, бразильцу нашли замену

Рафинья празднует победу "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Бразильский футболист каталонской "Барселоны" Рафинья летом может сменить клуб. Переговоры игрока с руководством "сине-гранатовых" зашли в тупик.

Лидеру атак "Барселоны" не нравятся условия, которые предложил клуб, сообщает Diario Sport.

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Рафинья недоволен ходом переговоров с "Барселоной". Его контракт с клубом завершится летом 2027 года. Обе стороны хотят продлить соглашение. Руководство "сине-гранатовых" настаивает на подписании контракта еще на год с опцией продления. В клубе хотят изменить практику, когда игрокам предлагают длительные соглашения, после чего у футболистов пропадает мотивация добиваться успехов на поле.

Бразильский вингер, который в этом сезоне забил уже 15 голов и сделал 9 результативных передач в Ла Лиге, хочет контракт на два года и повышения зарплаты. Он получает в "Барселоне" 12,5 млн евро и мечтает, чтобы сумма дошла до 20 млн. Стороны не могут согласовать условия нового контракта. Летом каталонцы могут продать игрока за 90 млн евро, уже есть претенденты на бразильца.

Маркус Рэшфорд в составе "Астон Виллы". Фото: Reuters/Phil Noble

Кто заменит Рафинью в "Барселоне"

Испанский клуб может подписать Маркуса Рэшфорда, которые мечтает выступать в составе "сине-гранатовых". В конце сезона 27-летний вингер станет свободным агентом, он не входит в планы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

"Барселона" заинтересована в трансфере игрока, который выступает за "Астон Виллу" на правах аренды. Каталонцам не придется платить за переход Рэшфорда, который может присоединиться к "сине-гранатовым" на правах свободного агента.

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