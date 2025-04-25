Відомий футболіст намагається спішно покинути Україну

Фернан Фаеррон під час розминки. Фото: instagram.com/ferfaerron_//

Один із новачків української Прем'єр-ліги розчарувався в рішенні приєднатися до "Ворскли". Фернан Фаеррон збирається покинути полтавську команду.

На рішення гравця вплинули регулярні обстріли України, повідомляє Sport.ua.

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Один із новачків полтавської "Ворскли", які приєдналися до команди взимку, хоче найближчим часом виїхати з України. Костариканець Фернан Фаеррон готується до від'їзду вже влітку, після закінчення терміну його оренди.

Презентація Фаеррона у "Ворсклі". Фото: instagram.com/ferfaerron_//

Причина відходу Фаеррона

Молодий захисник зіграв лише два матчі в українській Прем'єр-ліги після переходу до "Ворскли". Проте не кількість ігрової практики вплинула на його рішення повернутися на батьківщину.

Футболіст "Ворскли" наляканий через регулярні ракетні та дронові обстріли, які останнім часом почастішали. Фернан Фаеррон боїться залишатися в Україні та планує влітку повернутися до костариканської команди "Ередіано", яка володіє правами на 24-річного гравця.

В угоді "Ворскли" з цим клубом передбачена можливість викупу контракту Фаеррона, однак захисник категорично відмовляється залишатися в Україні.

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