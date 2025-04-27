Пушича могут уволить — известны 4 кандидата на место тренера Шахтера

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

В 26-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" упустил победу над киевским "Динамо", хотя и выигрывал после первого тайма 2:0. Во второй половине главный тренер горняков Марино Пушич перевел команду в глубокую оборону и соперник забил.

После этой игры стало понятно, что у Пушича почти нет шансов остаться в клубе летом. Из-за нестабильных результатов в УПЛ и Лиге чемпионов дончане могут искать нового тренера и в сети появляются определенные имена.

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Арда Туран. Фото: aa.com.tr

Претенденты на тренерский мостик "Шахтера"

Арда Туран, 38-летний турецкий тренер, более известный как бывший игрок "Барселоны" и "Атлетико", в 2023-м году решил стать тренером и возглавил "Эюпспор". Несмотря на неопытность он показал хорошие результаты с командой, которая является сложным соперником для команд Суперлиги.

Источники утверждают, что "Шахтер контактировал с Тураном, но не договорился по условиям. Однако, Арду стоит считать амбициозным тренером с современным видением игры, который может помочь "горнякам".

Эдин Терзич. Фото: "Боруссия"

Эдин Терзич, экс-наставник "Боруссии" Дортмунд, также является одним из фаворитов на замену Пушичу. В сезоне 2023/24 гг. специалист вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где они уступили лишь "Реалу".

Тактическая гибкость и опыт работы с молодыми игроками идеально подходят для "Шахтера", который делает ставку на таланты. Однако высокая конкуренция за Терзича может осложнить переговоры. К тому же это тренер более прагматичный, чем привыкли в донецком клубе.

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Руслан Ротань, тренер "Александрии", который демонстрирует поразительные результаты в УПЛ, удерживая команду на втором месте.

Ротань близок к тому, чтобы "горняки" не заняли первые две позиции. Однако, его знания украинского футбола и умение работать с молодежью и любовь к тактике делают его логичным кандидатом.

Единственный минус Ротаня — он не иностранец, а "горняки" делают ставку не на украинцев.

Алексей Белик. Фото: "Шахтер"

Алексей Белик, наставник Шахтера U-19, является внутренним кандидатом из системы клуба.

Белик успешно развивает молодежь и знает, что такое дух "Шахтера" и их стиль игры. Однако отсутствие опыта на уровне взрослого футбола делает его аутсайдером в этом перечне. Не на пользу тренеру тот факт, что его команда U-19 проиграла чемпионство "Динамо" в прошлом сезоне и в этом уже отстает на четыре очка.

Напомним, Илья Забарный уйдет из "Борнмута" в известный итальянский топовый клуб.

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