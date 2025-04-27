Шахтер и Динамо сыграли вничью в матче тура УПЛ

Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Во Львове состоялся центральный матч 26-го тура УПЛ. Донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо".

Матч завершился ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Очень разные таймы матча "Шахтер" — "Динамо"

Донецкая команда завладела преимуществом благодаря быстрому старту и эффективным действиям в атаке. На пятой минуте арбитр назначил пенальти после того, как защитник "Динамо" Тарас Михавко нарушил правила против Эгиналду на левом фланге штрафной. Кевин уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в левый верхний угол — 1:0.

На 20-й минуте "Шахтер" удвоил преимущество. Подачу с правого фланга защитники "Динамо" выбили на ногу Николаю Матвиенко, чей удар слета парировал вратарь Нещерет, но Эгиналду мгновенно добил мяч в сетку — 2:0.

Николай Михайленко. Фото: "Динамо" Киев

После второго гола "Шахтер" закрылся в обороне, а "Динамо" ничего не смогло показать в атаке.

Совсем другое "Динамо" вышло на второй тайм. Киевляне начали разрывать оборону "Шахтера", а затем на 56-й минуте Ванат забил головой после подачи Дубинчака.

За первые 20 минут "Динамо" могло забивать трижды, но еще Ванат не попал, и Кабаев пробил в штангу.

Владислав Кабаев принес "Динамо" ничью. Фото: "Динамо" Киев

После 82-й минуты киевляне снова активнее пошли в атаку, но не использовали свои моменты Шапаренко, Кабаев.

Арбитр добавил к игре пять минут, которые киевляне использовали на полную. Дубинчак выбросил аут с правого фланга на Попова, который головой сбросил мяч обратно во вратарскую, где Бондарь выбил головой на Кабаева, и тот слета пробил в левый верхний угол ворот — 2:2.

За четыре тура до окончания чемпионата "Динамо" опережает "Шахтер" на десять очков и на четыре "Александрию".

"Шахтер" — "Динамо" — 2:2

Голы: Кевин, 6 (пен.), Эгиналду, 20 — Ванат, 56, Кабаев, 90+3

"Шахтер": Ризнык — Винисиус (Крыськив, 61), Бондарь, Грам, Педриньо Азеведо — Матвиенко — Педриньо да Силва (Алиссон, 62), А. Бондаренко, Марлон (Назарина, 62), Кевин — Эгиналду (Траоре, 62).

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 90+6) — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 85) — Ярмоленко, Буяльский (Пихаленок, 85), Кабаев (Биловар, 90+6) — Ванат.

Предупреждения: Алиссон — Дубинчак, Нещерет

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