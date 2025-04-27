Шахтер и Динамо объявили составы на матч — Пушич снова удивил

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Во Львове 27 апреля пройдет центральный матч 26-го тура УПЛ. Донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Перед игрой команды объявили свои стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич удивил всех в полуфинале Кубка Украины против "Полесья" (1:0), когда в опорную зону поставил Николая Матвиенко, никогда там не игравшего. Казалось, что с "Динамо" такие эксперименты нельзя делать, но босниец пошел в ва-банк.

Снова на скамейке запасных оказался Георгий Судаков, а вместо него вышел на поле Артем Бондаренко.

В отличие от "Шахтера" у "Динамо" все без изменений, кроме возвращения в стартовый состав после травмы Александра Тымчика.

"Шахтер": Резник — Винисиус, Бондарь, Грам, Педриньо Азеведо — Матвиенко — Педриньо да Силва, А. Бондаренко, Марлон, Кевин — Эгиналду.

Запасные: Твардовский, Траоре, Крыськив, Швед, Судаков, Азаров, Элиас, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина.

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльский, Кабаев — Ванат.

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок.

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