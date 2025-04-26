Спиваковский обратился к Ахметову из-за главного тренера Шахтера

Марино Пушич руководит игрой команды. Фото: пресс-служба Шахтера

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский удивлен тем, что руководство донецкого "Шахтера" не спешит увольнять Марино Пушича. Главный тренер "горняков" может остаться в клубе и на следующий сезон.

Спиваковский считает не последовательной кадровую политику "Шахтера", сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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В центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо". Команда Марино Пушича почти лишилась шансов защитить чемпионский титул, но еще может завоевать Кубок Украины. Однако Михаил Спиваковский считает, что главный тренер "горняков" давно должен был быть уволен.

Тренерский штаб Марино Пушича. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Проблема "Шахтера" в Пушиче

Донецкая команда рискует завершить нынешний сезон на 3 месте в турнирной таблице. "Александрия" уже обеспечила себе место в тройке призеров, а случае победы "Динамо" над "Шахтером" оторвется от "горняков" еще сильнее.

Журналист Михаил Спиваковский. Фото: скриншот YouTube

Михаил Спиваковский не понимает, почему руководство "Шахтера" не увольняет Марино Пушича, хотя еще в декабре главный тренер "горняков" был готов к отставке. По мнению журналиста, тренеру не интересно работать в украинском клубе.

"Чем больше я слышу от представителей Шахтера или приближенных людей информацию о доверии Пушичу, тем меньше я верю в то, что он останется. Мне кажется, что он проиграл все, что можно. У меня вообще есть вопрос к владельцу клуба — ты увольняешь Йовичевича после того, как он выиграет чемпионат, а сейчас столь долгий период терпеть Пушича? Это выглядит очень странно", — заявил Спиваковский.

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