Судаков объяснил, почему верит в победу Шахтера над Динамо

Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков продолжает восстанавливаться после травмы. Он может пропустить матч донецкого "Шахтера" против "Динамо".

Судаков пока не знает, когда сможет вернуться на поле, сообщает "Трибуна".

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В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 26 тура украинской Премьер-лиги с участием киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Команда Марино Пушича может подойти к поединку не в оптимальном составе. Один из лидеров команды недавно получил повреждение.

Георгий Судаков борется с соперником. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Что Судаков сказал об игре с "Динамо"

Хавбек "Шахтера" за сутки до поединка не уверен в том, что сможет выйти на футбольное поле. Его беспокоят последствия травмы. Георгий Судаков заявил, что окончательно решение о его участии в матче будет принято непосредственно в день противостояния.

Лидер "горняков" подтвердил, что у игроков "Шахтера" будет особенный настрой на поединок с "Динамо", хотя в конечном итоге на кону окажутся те же три очка, что и в любой другой игре. Однако Судаков понимает, что болельщики ждут от команды только победы. При этом сам Георгий сохраняет спокойствие.

"В последний раз мы проигрывали "Динамо" еще 3 или 4 года назад. 4 года мы уже не проигрываем "Динамо" в принципиальном матче. Сейчас наше турнирное положение не самое лучшее. Даже если не чемпионство, то должны думать о втором месте. А от "Александрии" у нас 7 очков", — отметил Судаков.

В сезоне 2024/2025 Георгий Судаков сыграл в составе "Шахтера" 32 матча, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.

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