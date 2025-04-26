Сборная Украины может пропустить престижный турнир из-за УАФ

Андрей Шевченко отвечает на вопросы. Фото: УАФ

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ сделал заявление об участии одной из национальных команд в матчах чемпионата Европы. Речь идет о бойкоте престижного турнира.

Окончательное решение по поводу участия команды еще не принято, сообщает YouTube-канал УАФ.

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Однако на Евро-2026 также выступит сборная Беларуси. Указом Минспорта действует запрет на участие в турнирах, где играют команды из России и Беларуси не в нейтральном статусе.

Что решили о бойкоте чемпионата Европы

По словам Андрея Шевченко, в настоящее время продолжаются консультации по поводу участия сборной Украины по футзалу в престижном турнире. Это не позволяет президенту УАФ однозначно ответить на вопрос о проблеме бойкота Евро-2026.

"Когда мы будем понимать, как это все будет передаваться, когда это все будет двигаться — сразу же будут наши шаги", — объяснил Шевченко.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет в Латвии с 18 января по 8 февраля 2026 года. При этом местное законодательство запрещает участие команд из РФ и Беларуси на территории государства.

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