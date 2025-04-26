Сборная Украины может пропустить престижный турнир из-за УАФ

Сборная Украины собирается бойкотировать международный турнир
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ сделал заявление об участии одной из национальных команд в матчах чемпионата Европы. Речь идет о бойкоте престижного турнира.
Окончательное решение по поводу участия команды еще не принято, сообщает YouTube-канал УАФ.
Андрей Шевченко прокомментировал выход сборной Украины по футзалу на чемпионат Европы 2026 года. Бронзовые призеры последнего Кубка Мира уже квалифицировались на турнир с первого места в отборочной группе.
Однако на Евро-2026 также выступит сборная Беларуси. Указом Минспорта действует запрет на участие в турнирах, где играют команды из России и Беларуси не в нейтральном статусе.
Что решили о бойкоте чемпионата Европы
По словам Андрея Шевченко, в настоящее время продолжаются консультации по поводу участия сборной Украины по футзалу в престижном турнире. Это не позволяет президенту УАФ однозначно ответить на вопрос о проблеме бойкота Евро-2026.
"Когда мы будем понимать, как это все будет передаваться, когда это все будет двигаться — сразу же будут наши шаги", — объяснил Шевченко.
Чемпионат Европы по футзалу пройдет в Латвии с 18 января по 8 февраля 2026 года. При этом местное законодательство запрещает участие команд из РФ и Беларуси на территории государства.
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