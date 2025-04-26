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Сборная Украины собирается бойкотировать международный турнир

26 апреля 2025 14:41
Иван Крутогоров - Редактор
Сборная Украины может пропустить престижный турнир из-за УАФ
Андрей Шевченко отвечает на вопросы. Фото: УАФ
Иван Крутогоров - Редактор

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ сделал заявление об участии одной из национальных команд в матчах чемпионата Европы. Речь идет о бойкоте престижного турнира. 

Окончательное решение по поводу участия команды еще не принято, сообщает YouTube-канал УАФ. 

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Ростислав Семенченко
Ростислав Семенченко в составе сборной Украины. Фото: АФУ

Однако на Евро-2026 также выступит сборная Беларуси. Указом Минспорта действует запрет на участие в турнирах, где играют команды из России и Беларуси не в нейтральном статусе.

Что решили о бойкоте чемпионата Европы 

По словам Андрея Шевченко, в настоящее время продолжаются консультации по поводу участия сборной Украины по футзалу в престижном турнире. Это не позволяет президенту УАФ однозначно ответить на вопрос о проблеме бойкота Евро-2026. 

"Когда мы будем понимать, как это все будет передаваться, когда это все будет двигаться — сразу же будут наши шаги", — объяснил Шевченко. 

Чемпионат Европы по футзалу пройдет в Латвии с 18 января по 8 февраля 2026 года. При этом местное законодательство запрещает участие команд из РФ и Беларуси на территории государства. 

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