Магучих и Левченко примут участие в первом этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих на церемонии награждения. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинские легкоатлетки готовятся к старту нового сезона в Бриллиантовой Лиге. Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко примут участие в престижном соревновании.

Олимпийская чемпионка Парижа Магучих поделилась ожиданиями от нового сезона, сообщает "Суспильне Спорт".

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В субботу, 26 апреля, начнется новый сезон в Бриллиантовой лиге. Лучшие легкоатлеты мира начнут соревнования в китайском Сямыне. Две украинские спортсменки уже готовы к участию в турнире. Ярослава Магучих рассказала, что ждет от нового сезона.

Ярослава Магучих на тренировке. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Новая цель Магучих

Украинская чемпионка призналась, что после чемпионата Европы в помещении в конце прошлого года она не могла демонстрировать свои лучшие результаты из-за травмы, которая мешала высоко прыгать. Однако спортсменка полностью восстановилась и готова к сезону.

"Прошлый, 2024 год был фантастическим, отличным годом в моей карьере. Но я должна быть готова к тому, чтобы пролистать эту страницу, быть готовой к следующему сезону. Хочу стать лучше и прыгать так высоко, насколько могу", — заявила Ярослава.

В 2025 году Магучих уже успела завоевать "золото" чемпионата Европы и "бронзу" чемпионата мира. Компанию на турнире Бриллиантовой лиге олимпийской чемпионки составит Юлия Левченко, которая давно не завоевывала медали и предельно мотивирована перед стартом турнира.

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