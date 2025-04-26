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Ярослава Магучих удивила списком целей на сезон

26 апреля 2025 11:34
Иван Крутогоров - Редактор
Магучих и Левченко примут участие в первом этапе Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих на церемонии награждения. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Иван Крутогоров - Редактор

Украинские легкоатлетки готовятся к старту нового сезона в Бриллиантовой Лиге. Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко примут участие в престижном соревновании.

Олимпийская чемпионка Парижа Магучих поделилась ожиданиями от нового сезона, сообщает "Суспильне Спорт". 

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В субботу, 26 апреля, начнется новый сезон в Бриллиантовой лиге. Лучшие легкоатлеты мира начнут соревнования в китайском Сямыне. Две украинские спортсменки уже готовы к участию в турнире. Ярослава Магучих рассказала, что ждет от нового сезона. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих на тренировке. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Новая цель Магучих 

Украинская чемпионка призналась, что после чемпионата Европы в помещении в конце прошлого года она не могла демонстрировать свои лучшие результаты из-за травмы, которая мешала высоко прыгать. Однако спортсменка полностью восстановилась и готова к сезону. 

"Прошлый, 2024 год был фантастическим, отличным годом в моей карьере. Но я должна быть готова к тому, чтобы пролистать эту страницу, быть готовой к следующему сезону. Хочу стать лучше и прыгать так высоко, насколько могу", — заявила Ярослава. 

В 2025 году Магучих уже успела завоевать "золото" чемпионата Европы и "бронзу" чемпионата мира. Компанию на турнире Бриллиантовой лиге олимпийской чемпионки составит Юлия Левченко, которая давно не завоевывала медали и предельно мотивирована перед стартом турнира.

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спорт Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига
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