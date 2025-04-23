Ярослава Магучих рассказала, какой рекорд хочет установить

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка Ярослава Магучих не смогла завершить зимний сезон победой на чемпионате мира, где стала лишь третьей. При этом, своей подготовкой к летним стартам она довольна.

О своих планах Магучих рассказала в комментарии официальному сайту соревнований. Слова легкоатлетки привел портал "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучих назвала высоту своей мечты

Первым этапом Бриллиантовой лиги для Магучих станет турнир в китайском Сямэне.

Магучих рассказала, что продолжает работать над своим разбегом, который в прошлом году изменила с девяти на одиннадцать шагов. Несмотря на невероятные результаты — рекордный прыжок на 2.10 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже и золотую медаль Олимпиады — спортсменка считает, что ее разбег еще далек от идеала.

"Надеюсь, что смогу улучшить свой результат. Даже сейчас, когда у меня есть золотая медаль и рекорд, все равно хочу прыгнуть выше. Хочу прыгнуть 2.11 м и 2.12 м", — сказала Ярослава.

Кроме технических улучшений, Магучих стремится пополнить свою коллекцию трофеев Бриллиантовой лиги, потому что ей хочется стоять на пьедестале вместе с лучшими легкоатлетами мира и держа в руках блестящий трофей.

Магучих рассказала, что хочет повторить рекорд по количеству побед на этапах лиги и создать "стену" из трофеев, которые вдохновляют ее двигаться вперед.

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