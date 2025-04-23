Ярослава Магучіх розповіла, який рекорд хоче встановити

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 та світова рекордсменка Ярослава Магучіх не змогла завершити зимовий сезон перемогою на чемпіонаті світу, де стала лише третьою. При цьому, своєю підготовкою до літніх стартів вона задоволена.

Про свої плани Магучіх розповіла в коментарі офіційному сайту змагань. Слова легкоатлетки навів портал "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучіх назвала висоту своєї мрії

Першим етапом Діамантової ліги для Магучіх стане турнір в китайському Сямені.

Магучіх розповіла, що продовжує працювати над своїм розбігом, який торік змінила з дев’яти на одинадцять кроків. Попри неймовірні результати — рекордний стрибок на 2.10 м на етапі Діамантової ліги в Парижі та золоту медаль Олімпіади — спортсменка вважає, що її розбіг ще далекий від ідеалу.

"Сподіваюся, що зможу покращити свій результат. Навіть зараз, коли у мене є золота медаль і рекорд, все одно хочу стрибнути вище. Хочу стрибнути 2.11 м і 2.12 м", — сказала Ярослава.

Окрім технічних покращень, Магучіх прагне поповнити свою колекцію трофеїв Діамантової ліги, бо їй хочеться стояти на п’єдесталі разом із найкращими легкоатлетами світу та тримаючи в руках блискучий трофей.

Магучіх розповіла, що хоче повторити рекорд за кількістю перемог на етапах ліги та створити "стіну" з трофеїв, які надихають її рухатися вперед.

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