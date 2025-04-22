Епіцентр шукає стадіон для УПЛ — Тернопіль, Хмельницький чи власна арена в Києві

Власник "Епіцентру" Олександр Герега. Фото: facebook.com/Gerega.Oleksandr

В Першій лізі цього сезону з великим відривом лідирує "Епіцентр" з Кам’янець-Подільського. Ця команда є найбільшим фаворитом на вихід в УПЛ, але у них немає стадіону відповідного рівня.

Тому клуб знайшов стадіон для УПЛ в іншому місті, повідомило джерело.

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Де гратиме "Епіцентр", а де будуватиме стадіон

"Епіцентр" наразі домінує в Першій лізі й вже має відрив над конкурентами на дев'ять балів. В останньому турі вони здолали харківський "Металіст 1925", де найбільш іменитий склад в турнірі.

Найголовнішою перешкодою для виходу в УПЛ є відсутність у Кам’янці-Подільському стадіону, який відповідає стандартам української Прем’єр-ліги.

Наразі "Епіцентр" уже працює над розв'язанням цього питання. За інформацією інсайдерів, клуб близький до укладення угоди про проведення домашніх матчів на міському стадіоні в Тернополі.

Міський стадіон Тернополя. Фото: Тернопільська міська рада

Водночас "Епіцентр" не обмежується одним варіантом. Клуб може реконструювати стадіон у Хмельницькому, що розташований ближче до Кам’янець-Подільського. Ця арена може стати резервною.

Однак, у "Епіцентра" є амбітна мрія — будівництво сучасного стадіону у Києві. Такий проєкт, хоча й потребує значних інвестицій і часу, але свідчить про бажання перевезти команду в столицю.

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