Буткевич назвав гравця Полісся, який не продається

Геннадій Буткевич відповідає на запитання. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич оцінив внесок у гру житомирської команди одного з футболістів. Власник клубу задоволений прогресом Олексія Гуцуляка.

Буткевич підтвердив, що у нього вже була пропозиція про продаж хавбека, повідомляє Forbes Україна.

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Олексій Гуцуляк перейшов у "Полісся" влітку минулого року з "Дніпра-1", який отримав за футболіста компенсацію в розмірі 600 тисяч євро. Лише за один неповний сезон 27-річний півзахисник став лідером житомирської команди та заслужив виклик до збірної України.

Олексій Гуцуляк під час матчу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що Буткевич сказав про Гуцуляка

У нинішньому сезоні хавбек "Полісся" зіграв на клубному рівні 26 матчів, у яких забив 11 голів та зробив 3 результативні передачі. Він також записав на свій рахунок м'яч за збірну України у ворота Бельгії в рамках плей-офф Ліги Націй.

Гуцуляк у футболці "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Геннадій Буткевич після поєдинку Олексія Гуцуляка за національну команду отримав пропозицію про продаж футболіста за 4 млн євро. Президент "Полісся" не назвав клуб, який цікавився гравцем, однак заявив, що не продасть його навіть за 10 млн євро.

"Це неймовірно старанний та перспективний гравець. Найняв ще окремого тренера, має залізну дисципліну. Багато в нього вчуся. Запитав — ну от чому ми врешті-решт програли Бельгії. Відповів: недостатній розвиток дитячого футболу", — пояснив Буткевич.

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