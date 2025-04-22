Буткевич назвал игрока Полесья, который не продается

Буткевич назвал трансферную стоимость лидера Полесья
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич оценил вклад в игру житомирской команды одного из футболистов. Владелец клуба доволен прогрессом Алексея Гуцуляка.
Буткевич подтвердил, что у него уже было предложение о продаже хавбека, сообщает Forbes Украина.
Алексей Гуцуляк перешел в "Полесье" летом прошлого года из "Днепра-1", который получил за футболиста компенсацию в размере 600 тысяч евро. Всего за один неполный сезон 27-летний полузащитник стал лидером житомирской команды и заслужил вызов в сборную Украины.
Что Буткевич сказал о Гуцуляке
В нынешнем сезоне хавбек "Полесья" сыграл на клубном уровне 26 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Он также записал на свой счет мяч за сборную Украины в ворота Бельгии в рамках плей-офф Лиги Наций.
Геннадий Буткевич после поединка Алексея Гуцуляка за национальную команду получил предложение о продаже футболиста за 4 млн евро. Президент "Полесья" не назвал клуб, который интересовался игроком, однако заявил, что не продаст его даже за 10 млн евро.
"Это невероятно усердный и перспективный игрок. Нанял еще отдельного тренера, имеет железную дисциплину. Много у него учусь. Спросил – ну вот почему мы в конце концов проиграли Бельгии. Ответил: недостаточное развитие детского футбола", — объяснил Буткевич.
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