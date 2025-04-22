Эпицентр ищет стадион для УПЛ - Тернополь, Хмельницкий или собственная арена в Киеве

Владелец "Эпицентра" Александр Герега. Фото: facebook.com/Gerega.Oleksandr

В Первой лиге в этом сезоне с большим отрывом лидирует "Эпицентр" из Каменец-Подольского. Эта команда является самым большим фаворитом на выход в УПЛ, но у них нет стадиона соответствующего уровня.

Поэтому клуб нашел стадион для УПЛ в другом городе, сообщил источник.

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Где будет играть "Эпицентр" и где построит стадион

"Эпицентр" сейчас доминирует в Первой лиге и уже имеет отрыв над конкурентами в девять баллов. В последнем туре они одолели харьковский "Металлист 1925", где наиболее именитый состав в турнире.

Главным препятствием для выхода в УПЛ является отсутствие в Каменце-Подольском стадиона, который соответствует стандартам украинской Премьер-лиги.

Сейчас "Эпицентр" уже работает над решением этого вопроса. По информации инсайдеров, клуб близок к заключению соглашения о проведении домашних матчей на городском стадионе в Тернополе.

Городской стадион Тернополя. Фото: Тернопольский городской совет

В то же время "Эпицентр" не ограничивается одним вариантом. Клуб может реконструировать стадион в Хмельницком, который расположен ближе к Каменец-Подольскому. Эта арена может стать резервной.

Однако, у "Эпицентра" есть амбициозная мечта — строительство современного стадиона в Киеве. Такой проект, хотя и требует значительных инвестиций и времени, но свидетельствует о желании перевезти команду в столицу.

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