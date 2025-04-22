Ванат признался, о чем попросил Ярмоленко и Буяльского

Владислав Ванат после забитого гола. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" уверенно разгромило "Оболонь", которая в последних турах редко пропускала голы. Лидеры "бело-синих" Владислав Ванат и Андрей Ярмоленко увеличили количество голов в этом сезоне.

Ванат рассказал о своих целях на сезон и конфликте с игроком "Оболони" в интервью "ТаТоТаке".

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Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко перестал исполнять удары с пенальти в команде. Он отрицает этот факт, но опытный полузащитник действительно давно не подходил "к точке". В последних матчах эту роль в команде выполняет Владислав Ванат, и на то есть причина.

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Распределение ролей в "Динамо"

Андрей Ярмоленко может стать лучшим бомбардиром "бело-синих" в истории чемпионатов Украины, однако для опытного игрока такое достижение не является самоцелью в команде.

В то же время Владислав Ванат лидирует в гонке бомбардиров УПЛ. На счету форварда уже 15 голов. Он на 4 мяча опережает Егора Твердохлеба из "Кривбасса". Для молодого нападающего важно завершить сезон на первом месте, потому партнеры по "Динамо" позволяют ему реализовывать пенальти.

Буяльский и Ванат. Фото: пресс-служба "Динамо"

Конфликт с вратарем "Оболони"

В поединке 25-го тура УПЛ, в котором "Динамо" обыграло "Оболонь", Владислав Ванат тоже забил гол с пенальти. После этого он подбежал к голкиперу "пивоваров" Денису Марченко и накричал на него.

Ванат объяснил, почему так повел себя в том эпизоде. Оказалось, что перед пенальти Марченко пытался вывести Ваната из равновесия, но потерпел неудачу. Форвард "Динамо" эмоционально отреагировал на свой гол и посоветовал оппоненту сосредоточиться на игре в воротах.

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