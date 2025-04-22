Ванат зізнався, про що попросив Ярмоленка та Буяльського

Владислав Ванат після забитого гола. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" впевнено розгромило "Оболонь", яка в останніх турах рідко пропускала голи. Лідери "біло-синіх" Владислав Ванат та Андрій Ярмоленко збільшили кількість голів у цьому сезоні.

Ванат розповів про свої цілі на сезон та конфлікт із гравцем "Оболоні" в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко перестав виконувати удари з пенальті в команді. Він заперечує цей факт, але досвідчений півзахисник справді давно не підходив "до точки". В останніх матчах цю роль у команді виконує Владислав Ванат, й на те є причина.

Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Розподіл ролей у "Динамо"

Андрій Ярмоленко може стати найкращим бомбардиром "біло-синіх" в історії чемпіонатів України, однак для досвідченого гравця таке досягнення не є самоціллю в команді.

Водночас Владислав Ванат лідирує в гонці бомбардирів УПЛ. На рахунку форварда вже 15 голів. Він на 4 м'ячі випереджає Єгора Твердохліба з "Кривбасу". Для молодого нападника важливо завершити сезон на першому місці, тому партнери по "Динамо" дозволяють йому реалізовувати пенальті.

Буяльський та Ванат. Фото: прес-служба "Динамо"

Конфлікт із воротарем "Оболоні"

У поєдинку 25-го туру УПЛ, у якому "Динамо" обіграло "Оболонь", Владислав Ванат теж забив гол із пенальті. Після цього він підбіг до голкіпера "пивоварів" Дениса Марченка та накричав на нього.

Ванат пояснив, чому так повівся в тому епізоді. Виявилося, що перед пенальті Марченко намагався вивести Ваната з рівноваги, але зазнав невдачі. Форвард "Динамо" емоційно відреагував на свій гол й порадив опоненту зосередитися на грі у воротах.

Нагадаємо, у колишнього воротаря "Динамо" Георгія Бущана почалися проблеми в його новому клубі "Аль-Шабаб".

Знаменитий футболіст Олег Саленко підтвердив, що "Динамо" брало участь у договірних матчах.

У донецькому "Шахтарі" збираються замінити не тільки головного тренера, а й частину футболістів.

Проблеми в полтавській "Ворсклі" почалися ще 10 років тому, клуб накопичив заборгованість перед гравцями.