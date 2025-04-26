Магучіх та Левченко візьмуть участь у першому етапі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх на церемонії нагородження. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українські легкоатлетки готуються до старту нового сезону в Діамантовій Лізі. Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко візьмуть участь у престижному змаганні.

Олімпійська чемпіонка Парижа Магучіх поділилася очікуваннями від нового сезону, повідомляє "Суспільне Спорт".

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У суботу, 26 квітня, розпочнеться новий сезон у Діамантовій лізі. Найкращі легкоатлети світу розпочнуть змагання в китайському Сямині. Дві українські спортсменки вже готові до участі в турнірі. Ярослава Магучіх розповіла, що чекає від нового сезону.

Ярослава Магучіх на тренуванні. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Нова мета Магучіх

Українська чемпіонка зізналася, що після чемпіонату Європи в приміщенні наприкінці минулого року вона не могла демонструвати свої найкращі результати через травму, яка заважала високо стрибати. Однак спортсменка повністю відновилася і готова до сезону.

"Минулий, 2024 рік був фантастичним, чудовим роком у моїй кар'єрі. Але я маю бути готова до того, щоб перегорнути цю сторінку, бути готовою до наступного сезону. Хочу стати кращою і стрибати так високо, наскільки можу", — заявила Ярослава.

У 2025 році Магучіх уже встигла завоювати "золото" чемпіонату Європи та "бронзу" чемпіонату світу. Компанію на турнірі Діамантовій лізі олімпійській чемпіонці складе Юлія Левченко, яка давно не завойовувала медалі та гранично мотивована перед стартом турніру.

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