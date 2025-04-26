Збірна України може пропустити престижний турнір через УАФ

Андрій Шевченко відповідає на запитання. Фото: УАФ

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко на Конгресі УАФ зробив заяву про участь однієї з національних команд у матчах чемпіонату Європи. Йдеться про бойкот престижного турніру.

Остаточного рішення щодо участі команди ще не ухвалено, повідомляє YouTube-канал УАФ.

Реклама

Читайте також:

Андрій Шевченко прокоментував вихід збірної України з футзалу на чемпіонат Європи 2026 року. Бронзові призери останнього Кубка Світу вже кваліфікувалися на турнір із першого місця у відбірковій групі.

Ростислав Семенченко у складі збірної України. Фото: АФУ

Однак на Євро-2026 також виступить збірна Білорусі. Указом Мінспорту діє заборона на участь у турнірах, де грають команди з Росії та Білорусі не в нейтральному статусі.

Що вирішили про бойкот чемпіонату Європи

За словами Андрія Шевченка, наразі тривають консультації щодо участі збірної України з футзалу в престижному турнірі. Це не дає змоги президенту УАФ однозначно відповісти на запитання про проблему бойкоту Євро-2026.

"Коли ми будемо розуміти, як це все передаватиметься, коли це все рухатиметься — одразу ж будуть наші кроки", — пояснив Шевченко.

Чемпіонат Європи з футзалу пройде в Латвії з 18 січня по 8 лютого 2026 року. Водночас місцеве законодавство забороняє участь команд із РФ і Білорусі на території держави.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України цікавить відомий італійський клуб.

Ярослава Магучіх розповіла, які цілі поставила перед новим сезоном у Діамантовій лізі.

Мадридський "Реал" провів психологічну атаку на суддів, які працюватимуть на фіналі Кубка Іспанії.

Один із зарубіжних футболістів чемпіонату України хоче якнайшвидше повернутися додому.