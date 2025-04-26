Реал не хоче грати з Барселоною через суддів на фінал Кубка Іспанії

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" спробував чинити тиск на Федерацію футболу Іспанії. "Королівський клуб" вимагав замінити суддівську бригаду на матч фіналу Кубка Іспанії з каталонською "Барселоною".

Керівництво "Реала" вважає, що судді регулярно помиляються в матчах команди, повідомляє Diario AS.

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Мадридський "Реал" зажадав замінити суддів на фінал Кубка Іспанії, який відбудеться в суботу, 26 квітня, о 23:00 за київським часом. Експерти вважають "бланкос" аутсайдерами протистояння, і це збіглося з негативною реакцією "королівського клубу" на призначення суддівської бригади.

Давид Алаба та Арда Гюлер у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Деталі скандалу в Іспанії

"Реал" пригрозив, що команда не вийде на поле в матчі з "Барселоною". Столичний клуб звинуватив Федерацію футболу Іспанії в упередженому суддівстві поєдинків за участю "бланкос" та випустив цілий ролик із помилками арбітрів у протистояннях за участю мадридської команди.

Головний арбітр майбутнього матчу фіналу Кубка Іспанії Рікардо де Бургос Бенгоечеа прокоментував ситуацію і заявив, що арбітри регулярно стикаються з тиском з боку клубів. Рефері не зміг стримати сльози під час пресконференції за добу до поєдинку "Реал" — "Барселона".

Уже вранці суботи мадридський клуб випустив заяву, в якій ідеться, що "Реал" не планував бойкотувати поєдинок. Представники "бланкос" перестали вимагати заміни суддівської бригади. Пристрасті начебто вляглися, але ввечері на полі в Севільї явно буде спекотно.

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