Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реал собирался бойкотировать финал Кубка Испании с Барселоной arrow

Реал собирался бойкотировать финал Кубка Испании с Барселоной

26 апреля 2025 10:28
Иван Крутогоров - Редактор
Реал не хочет играть с Барселоной из-за судей на финал Кубка Испании
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Isabel Infantes
Иван Крутогоров - Редактор

Мадридский "Реал" попытался оказать давление на Федерацию футбола Испании. "Королевский клуб" требовал заменить судейскую бригаду на матч финала Кубка Испании с каталонской "Барселоной".

Руководство "Реала" считает, что судьи регулярно ошибаются в матчах команды, сообщает Diario AS

Реклама
Читайте также:

Мадридский "Реал" потребовал заменить судей на финал Кубка Испании, который состоится в субботу, 26 апреля, в 23:00 по киевскому времени. Эксперты считают "бланкос" аутсайдерами противостояния, и это совпало с негативной реакцией "королевского клуба" на назначение судейской бригады. 

Давид Алаба
Давид Алаба и Арда Гюлер в матче за "Реал". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Детали скандала в Испании 

"Реал" пригрозил, что команда не выйдет на поле в матче с "Барселоной". Столичный клуб обвинил Федерацию футбола Испании в предвзятом судействе поединков с участием "бланкос" и выпустил целый ролик с ошибками арбитров в противостояниях с участием мадридской команды. 

Главный арбитр предстоящего матча финала Кубка Испании Рикардо де Бургос Бенгоечеа прокомментировал ситуацию и заявил, что арбитры регулярно сталкиваются с давлением со стороны клубов. Рефери не смог сдержать слезы во время пресс-конференции за сутки до поединка "Реал" — "Барселона". 

Уже утром субботы мадридский клуб выпустил заявление, в котором говорится, что "Реал" не планировал бойкотировать поединок. Представители "бланкос" перестали требовать замены судейской бригады. Страсти вроде бы улеглись, но вечером на поле в Севилье явно будет жарко. 

Напомним, Илья Забарный привлек внимание одного из самых титулованных клубов мира. 

Другой футболист сборной Украины тоже может оказаться в Италии, им интересуется "Ювентус". 

Футболист полтавской "Ворсклы" мечтает как можно быстрее уехать из Украины. 

"Барселона" летом может потерять одного из лидеров, которым интересуются многие клубы

скандал спорт футбол Реал Мадрид Барселона Кубок Испании
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама