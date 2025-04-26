Реал не хочет играть с Барселоной из-за судей на финал Кубка Испании

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридский "Реал" попытался оказать давление на Федерацию футбола Испании. "Королевский клуб" требовал заменить судейскую бригаду на матч финала Кубка Испании с каталонской "Барселоной".

Руководство "Реала" считает, что судьи регулярно ошибаются в матчах команды, сообщает Diario AS.

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Мадридский "Реал" потребовал заменить судей на финал Кубка Испании, который состоится в субботу, 26 апреля, в 23:00 по киевскому времени. Эксперты считают "бланкос" аутсайдерами противостояния, и это совпало с негативной реакцией "королевского клуба" на назначение судейской бригады.

Давид Алаба и Арда Гюлер в матче за "Реал". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Детали скандала в Испании

"Реал" пригрозил, что команда не выйдет на поле в матче с "Барселоной". Столичный клуб обвинил Федерацию футбола Испании в предвзятом судействе поединков с участием "бланкос" и выпустил целый ролик с ошибками арбитров в противостояниях с участием мадридской команды.

Главный арбитр предстоящего матча финала Кубка Испании Рикардо де Бургос Бенгоечеа прокомментировал ситуацию и заявил, что арбитры регулярно сталкиваются с давлением со стороны клубов. Рефери не смог сдержать слезы во время пресс-конференции за сутки до поединка "Реал" — "Барселона".

Уже утром субботы мадридский клуб выпустил заявление, в котором говорится, что "Реал" не планировал бойкотировать поединок. Представители "бланкос" перестали требовать замены судейской бригады. Страсти вроде бы улеглись, но вечером на поле в Севилье явно будет жарко.

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