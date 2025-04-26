Судаков пояснив, чому вірить у перемогу Шахтаря над Динамо

Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України Георгій Судаков продовжує відновлюватися після травми. Він може пропустити матч донецького "Шахтаря" проти "Динамо".

Судаков поки не знає, коли зможе повернутися на поле, повідомляє "Трибуна".

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У неділю, 27 квітня, відбудеться матч 26 туру української Прем'єр-ліги за участю київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Команда Маріно Пушича може підійти до поєдинку не в оптимальному складі. Один із лідерів команди нещодавно отримав пошкодження.

Георгій Судаков бореться із суперником. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Що Судаков сказав про гру з "Динамо"

Хавбек "Шахтаря" за добу до поєдинку не впевнений у тому, що зможе вийти на футбольне поле. Його турбують наслідки травми. Георгій Судаков заявив, що остаточне рішення про його участь у матчі буде ухвалено безпосередньо в день протистояння.

Лідер "гірників" підтвердив, що гравці "Шахтаря" матимуть особливий настрій на поєдинок із "Динамо", хоча зрештою на кону опиняться ті самі три очки, що й у будь-якій іншій грі. Однак Судаков розуміє, що вболівальники чекають від команди тільки перемоги. При цьому сам Георгій зберігає спокій.

"Востаннє ми програвали "Динамо" ще 3 або 4 роки тому. 4 роки ми вже не програємо "Динамо" в принциповому матчі. Зараз наше турнірне становище не найкраще. Навіть якщо не чемпіонство, то маємо думати про друге місце. А від "Олександрії" в нас 7 очок", — зазначив Судаков.

У сезоні 2024/2025 Георгій Судаков зіграв у складі "Шахтаря" 32 матчі, забив 13 м'ячів та зробив 5 результативних передач.

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