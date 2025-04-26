Магучіх та Левченко тріумфально завершили етап Діамантової ліги

Ярослава Магучіх, Нікола Оліслагерс та Елінор Паттерсон. Фото: instagram.com/rosya_dp/

У Китаї проходить перший етап Діамантової ліги. Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко продемонстрували високі результати.

Магучіх стала переможницею цього етапу, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучіх знову змагалася з конкурентками з Австралії. Нікола Оліслагерс підійшла до першого етапу Діамантової ліги як лідерка сезону, на її рахунку вже є висота 2,01 м на відкритому повітрі. Елінор Паттерсон теж готова чинити опір українським легкоатлеткам, але цього разу олімпійська чемпіонка, яка вже впоралася з наслідками травми, виявилася поза конкуренцією.

Як виступили Магучіх та Левченко

Тільки сім спортсменок витримали випробування стрибка на трьох стартових планках. Магучіх та Оліслагерс одразу розпочали турнір з висоти 1,91 м. Юлія Левченко теж взяла цю висоту, що стало для неї персональним рекордом сезону.

Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Однак висоту 1,94 м намагалися підкорити тільки Магучіх, Паттерсон та Оліслагерс. Левченко стала четвертою в списку користуючись з того, що використала меншу кількість спроб для стрибка.

Легкоатлетка Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 1,97 метра, а її австралійські суперниці так і не змогли повторити це досягнення. Олімпійська чемпіонка спробувала оновити місцевий рекорд, який становить 2,03 метра, але не змогла взяти цю висоту.

Результати першого етапу Діамантової Ліги. Фото: скріншот diamondleague.com

Таким чином Магучіх здобула 20 перемогу в кар'єрі на етапах Діамантової ліги, яка стала для Ярослави дев'ятою поспіль. Наступний етап турніру відбудеться 3 травня в Шанхаї, обидві українки візьмуть у ньому участь.

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