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Магучих одержала громкую победу, у Левченко персональный рекорд

26 апреля 2025 15:31
Иван Крутогоров - Редактор
Магучих и Левченко триумфально завершили этап Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих, Никола Олислагерс и Элинор Паттерсон. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Иван Крутогоров - Редактор

В Китае проходит первый этап Бриллиантовой лиги. Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко продемонстрировали высокие результаты. 

Магучих стала победительницей этого этапа, сообщает "Суспильне Спорт". 

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Ярослава Магучих снова соперничала с конкурентками из Австралии. Никола Олислагерс подошла к первому этапу Бриллиантовой лиги в качестве лидера сезона, на ее счету уже есть высота 2,01 м на открытом воздухе. Элинор Паттерсон тоже готова оказать сопротивление украинским легкоатлеткам, но на этот раз олимпийская чемпионка, которая уже справилась с последствиями травмы, оказалась вне конкуренции. 

Как выступили Магучих и Левченко 

Только семь спортсменок выдержали испытание прыжка на трех стартовых планках. Магучих и Олислагерс сразу начали турнир с высоты 1,91 м. Юлия Левченко тоже взяла эту высоту, что стало для нее персональным рекордом сезона. 

Ярослава Магучих
Прыжок Ярославы Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Однако высоту 1,94 м пытались покорить только Магучих, Паттерсон и Олислагерс. Левченко стала четвертой в списке за счет того, что использовала меньшее количество попыток для прыжка. 

Юлия Левченко
Легкоатлетка Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Ярослава Магучих с первой попытки взяла высоту 1,97 метра, а ее австралийские соперницы так и не смогли повторить это достижение. Олимпийская чемпионка попробовала обновить местный рекорд, который составляет 2,03 метра, но не смогла взять эту высоту. 

Бриллиантовая лига в Сямени
Результаты первого этапа Бриллиантовой Лиги. Фото: скриншот diamondleague.com

Таким образом Магучих одержала 20 победу в карьере на этапах Бриллиантовой лиги, которая стала для Ярославы девятой подряд. Следующий этап турнира пройдет 3 мая в Шанхае, обе украинки примут в нем участие. 

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спорт Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига
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