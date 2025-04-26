Співаковський звернувся до Ахметова через головного тренера Шахтаря

Маріно Пушич керує грою команди. Фото: пресслужба Шахтаря

Український журналіст та коментатор Михайло Співаковський здивований тим, що керівництво донецького "Шахтаря" не поспішає звільняти Маріно Пушича. Головний тренер "гірників" може залишитися в клубі й на наступний сезон.

Співаковський вважає непослідовною кадрову політику "Шахтаря", повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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У центральному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" зіграє з київським "Динамо". Команда Марино Пушича майже втратила шанси захистити чемпіонський титул, але ще може завоювати Кубок України. Проте Михайло Співаковський вважає, що головний тренер "гірників" давно мав бути звільнений.

Тренерський штаб Маріно Пушича. Фото: прес-служба "Шахтаря"

Проблема "Шахтаря" в тренері

Донецька команда ризикує завершити нинішній сезон на 3 місці в турнірній таблиці. "Олександрія" вже забезпечила собі місце в трійці призерів, а в разі перемоги "Динамо" над "Шахтарем" відірветься від "гірників" ще сильніше.

Журналіст Михайло Співаковський. Фото: скріншот YouTube

Михайло Співаковський не розуміє, чому керівництво "Шахтаря" не звільняє Маріно Пушича, хоча ще в грудні головний тренер "гірників" був готовий до відставки. На думку журналіста, тренеру не цікаво працювати в українському клубі.

"Чим більше я чую від представників "Шахтаря" або наближених людей інформацію про довіру Пушичу, тим менше я вірю в те, що він залишиться. Мені здається, що він програв усе, що можна. У мене взагалі є питання до власника клубу — ти звільняєш Йовічевіча після того, як він виграє чемпіонат, а зараз такий довгий період терпіти Пушича? Це виглядає дуже дивно", — заявив Співаковський.

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