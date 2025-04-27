Шахтар і Динамо оголосили склади на матч — Пушич знову здивував

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

У Львові 27 квітня пройде центральний матч 26-го туру УПЛ. Донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо".

Перед грою команди оголосили свої стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич здивував всіх в півфіналі Кубка України проти "Полісся" (1:0), коли в опорну зону поставив Миколу Матвієнка, котрий ніколи там не грав. Здавалося, що з "Динамо" такі експерименти не можна робити, але боснієць пішов у ва-банк.

Знову на лавці запасних опинився Георгій Судаков, а замість нього вийшов на поле Артем Бондаренко.

На відміну від "Шахтаря" у "Динамо" все без змін, крім повернення у стартовий склад після травми Олександра Тимчика.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Матвієнко — Педріньйо да Сілва, А. Бондаренко, Марлон, Кевін — Егіналду.

Запасні: Твардовський, Траоре, Криськів, Швед, Судаков, Азарові, Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок.

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