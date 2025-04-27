Шахтар і Динамо зіграли внічию у матчі туру УПЛ

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У Львові відбувся центральний матч 26-го туру УПЛ. Донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо".

Матч завершився нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дуже різні тайми матчу "Шахтар" — "Динамо"

Донецька команда заволоділа перевагою завдяки швидкому старту та ефективним діям у атаці. На п’ятій хвилині арбітр призначив пенальті після того, як захисник "Динамо" Тарас Михавко порушив правила проти Егіналду на лівому фланзі штрафного. Кевін упевнено реалізував одинадцятиметровий, пробивши в лівий верхній кут — 1:0.

На 20-й хвилині Шахтар подвоїв перевагу. Подачу з правого флангу захисники "Динамо" вибили на ногу Миколі Матвієнку, чий удар зльоту парирував воротар Нещерет, але Егіналду миттєво добив м’яч у сітку — 2:0.

Микола Михайленко. Фото: "Динамо" Київ

Після другого голу "Шахтар" закрився в обороні, а "Динамо" нічого не змогло показати в атаці.

Зовсім інше "Динамо" вийшло на другий тайм. Кияни почали розривати оборону "Шахтаря", а потім на 56-й хвилині Ванат забив головою після подачі Дубінчака.

За перші 20 хвилин "Динамо" могло забивати тричі, але ще Ванат не влучив, та Кабаєв пробив у стійку.

Владислав Кабаєв приніс "Динамо" нічию. Фото: "Динамо" Київ

Після 82-ї хвилини кияни знову активніше пішли в атаку, але не використали свої моменти Шапаренко, Кабаєв.

Арбітр додав до гри п’ять хвилин, які кияни використали на повну. Дубінчак викинув аут з правого флангу на Попова, який головою скинув м’яч назад у воротаську, де Бондар вибив головою на Кабаєва, й той зльоту пробив у лівий верхній кут воріт — 2:2.

За чотири тури до закінчення чемпіонату "Динамо" випереджає "Шахтар" на десять очок та на чотири "Олександрію".

"Шахтар" — "Динамо" — 2:2

Голи: Кевін, 6 (пен.), Егіналду, 20 — Ванат, 56, Кабаєв, 90+3

"Шахтар": Різник — Вінісіус (Криськів, 61), Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Матвієнко — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 62), А. Бондаренко, Марлон (Назарина, 62), Кевін — Егіналду (Траоре, 62).

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 90+6) — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 85) — Ярмоленко, Буяльський (Піхальонок, 85), Кабаєв (Біловар, 90+6) — Ванат.

Попередження: Аліссон — Дубінчак, Нещерет

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