Мілевський хоче бачити Даріо Срну новим головним тренером Шахтаря

Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Колишній зірковий форвард київського "Динамо" Артем Мілевський знайшов нового тренера для "Шахтаря". У Маріно Пушича наразі мало шансів залишитись у команді після завершення чемпіонату.

Про нового тренера Мілевський розповів в інтерв’ю "Українському футболу".

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Мілевського запитали, кого б він вибрав головним тренером з числа Олексія Бєліка, Даріо Срни, Арди Турана чи іншого кандидата.

За словами Мілевського, він хоче бачити Срну наступним тренером "Шахтаря".

"Мені було б цікаво подивитися на Даріо Срну як головного тренера "Шахтаря". Ми з ним у хороших стосунках. Але, думаю, йому більше до душі бути функціонером — це те, чим він зараз займається", — зазначив Мілевський.

Додамо, що Срна наразі працює спортивном директором "Шахтаря", але в жовтні 2023 року вже тренував "гірників" після звільнення Патріка ван Леувена.

Нагадаємо, стали відомі фахівці, здатні змінити Маріно Пушича на тренерському містку в "Шахтарі".

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