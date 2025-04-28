Милевский хочет видеть Дарио Срну новым главным тренером Шахтера

Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Бывший звездный форвард киевского "Динамо" Артем Милевский нашел нового тренера для "Шахтера". У Марино Пушича пока мало шансов остаться в команде после завершения чемпионата.

О новом тренере Милевский рассказал в интервью "Украинскому футболу".

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Милевского спросили, кого бы он выбрал главным тренером из числа Алексея Белика, Дарио Срны, Арды Турана или другого кандидата.

По словам Милевского, он хочет видеть Срну следующим тренером "Шахтера".

"Мне было бы интересно посмотреть на Дарио Срну как главного тренера "Шахтера". Мы с ним в хороших отношениях. Но, думаю, ему больше по душе быть функционером — это то, чем он сейчас занимается", — отметил Милевский.

Добавим, что Срна сейчас работает спортивным директором "Шахтера", но в октябре 2023 года уже тренировал "горняков" после увольнения Патрика ван Леувена.

Напомним, стали известны специалисты, способные сменить Марино Пушича на тренерском мостике в "Шахтере".

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