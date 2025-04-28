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Перес не простил Анчелотти поражение Реала от Барселоны

28 апреля 2025 16:21
Иван Крутогоров - Редактор
В Реале решили, что делать с Анчелотти
Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Borja Suarez
Иван Крутогоров - Редактор

В ближайшие дни главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти проведет встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. На повестке дня будет обсуждение условий расставания с итальянским специалистом по завершении сезона Ла Лиги-2024/25.

Руководство "Реала" уже приняло решение расстаться с Анчелотти после последнего тура чемпионата, сообщает ESPN.

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Карло Анчелотти
Тренер Карло Анчелотти и футболист "Барселоны" Рафинья. Фото: Reuters/Borja Suarez

Почему Анчелотти уходит из "Реала"

Будущее итальянского тренера, по всей видимости, связано со сборной Бразилии. Сообщается, что итальянский тренер уже провел переговоры с Бразильской конфедерацией футбола. Его решение ожидали после финала Кубка Испании, в котором "Реал" уступил "Барселоне" со счетом 2:3.

Несмотря на контракт с "Реалом" до 2026 года, Карло Анчелотти, по информации испанских СМИ, покинет команду после клубного чемпионата мира, чтобы избежать увольнения в середине сезона и сохранить хорошие отношения с руководством.

В перспективе на пост главного тренера мадридского гранда претендуют Хаби Алонсо, возглавляющий "Байер", и Юрген Клопп, ранее работавший с "Ливерпулем". Оба специалиста рассматриваются как долгосрочные решения для будущего "Реала".

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