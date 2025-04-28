Срна не сдержал эмоций после осечки Шахтера в борьбе за чемпионство

Дарио Срна перед начало игры. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо". Игра завершилась вничью 2:2, оставив у представителей обеих команд неоднозначные эмоции.

По словам Срны, первый тайм прошёл под контролем "Шахтера", который сумел забить два быстрых мяча, сообщает YouTube-канал "Профутбол Digital".

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Дарио Срна наблюдает за игрой "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Срна призвал потерю чемпионского титула

Спортивный директор "горняков" отметил, что "Динамо" в этом сезоне демонстрирует впечатляющую стабильность и заслуживает уважения за свою серию без поражений в чемпионате Украины. При этом Срна подчеркнул, что итоги сезона еще не подведены окончательно.

"Когда "Динамо" станет чемпионом, я обязательно их поздравлю. Они заслужили, показывая отличные результаты в УПЛ без единого поражения", — отметил Срна.

Завершая свой комментарий, Дарио Срна добавил, что "Шахтеру" необходимо извлечь уроки из этого матча. Он призвал всех в клубе — от тренеров до футболистов — взять на себя ответственность за результат и работать над исправлением ошибок.

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