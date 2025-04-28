Срна не стримав емоцій після осічки Шахтаря в боротьбі за чемпіонство

Дарійо Срна перед початком гри. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Спортивний директор донецького "Шахтаря" Дарійо Срна підбив підсумки матчу 26-го туру чемпіонату України проти київського "Динамо". Гра завершилася внічию 2:2, залишивши у представників обох команд неоднозначні емоції.

За словами Срни, перший тайм пройшов під контролем "Шахтаря", який зумів забити два швидких м'ячі, повідомляє YouTube-канал "Профутбол Digital".

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Дарійо Срна спостерігає за грою "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Срна закликав втрату чемпіонського титулу

Спортивний директор "гірників" зазначив, що "Динамо" цього сезону демонструє вражаючу стабільність та заслуговує на повагу за свою серію без поразок у чемпіонаті України. При цьому Срна підкреслив, що підсумки сезону ще не підбито остаточно.

"Коли "Динамо" стане чемпіоном, я обов'язково їх привітаю. Вони заслужили, показуючи відмінні результати в УПЛ без жодної поразки", — зазначив Срна.

Завершуючи свій коментар, Дарійо Срна додав, що "Шахтарю" необхідно винести уроки з цього матчу. Він закликав усіх у клубі — від тренерів до футболістів — взяти на себе відповідальність за результат і працювати над виправленням помилок.

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