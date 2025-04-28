Карпати хочуть позбутися гравця збірної України

Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: УНІАН

Тренерський штаб львівських "Карпат" планує активно попрацювати на літньому трансферному ринку. Клуб буде не тільки купувати, а й продавати футболістів.

"Карпати" хочуть знайти нову команду на одного зі своїх гравців, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Форвард молодіжної збірної України Ілля Квасниця став футболістом "Карпат" після об'єднання львівського клубу з "Рухом". Однак 22-річному нападнику не вдалося стати одним із лідерів команди Владислава Лупашка. Влітку він може перейти до іншого клубу, що допоможе львів'янам посилити власний склад.

Ілля Квасниця під час виступів за "Рух". Фото: instagram.com/legioners.ua/

Кого хочуть підписати "Карпати"

Ілля Квасниця не вписується в плани Владислава Лупашка на наступний сезон. "Карпати" хочуть обміняти його на іншого футболіста, є кілька підходящих для львівського клубу кандидатур.

Жуан Безерра (у центрі) приймає вітання від партнерів по команді. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Однією з них став Жуан Безерра з "Олександрії". У нинішньому сезоні він зіграв уже 24 матчі, в яких забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі. Бразильський півзахисник є однією з ключових фігур у команді Руслана Ротаня.

Іншим кандидатом на перехід у "Карпати" став футболіст збірної Косово та "ЛНЗ" Мухаррем Яшарі. На рахунку гравця 5 м'ячів і 6 асистів у 25 поєдинках цього сезону.

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