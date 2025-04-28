Супряга назвав свою головну проблему в Динамо

Владислав Супряга під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Колишній футболіст юнацької збірної України Владислав Супряга проводить другу половину цього сезону в луганській "Зорі". Відомий форвард пояснив, чому йому не вдалося проявити себе в київському "Динамо".

Владислав Супряга розповів про найкращого та найгіршого тренера столичної команди, з якими йому доводилося працювати, в інтерв'ю YouTube-каналу "АкТИвні".

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Володар золотої медалі та один із головних героїв молодіжного чемпіонату світу 2019 року Владислав Супряга все ще не може вийти на рівень, якого від нього чекають уболівальники та тренерський штаб київського "Динамо". Другу половину нинішнього сезону футболіст проводить у "Зорі", однак і там рідко виходить на поле через травму.

Олександр Хацкевич у "Динамо". Фото: УНІАН

Проблема Супряги в "Динамо"

Український форвард працював під керівництвом багатьох наставників у київському клубі. Владислав Супряга без перешкод назвав найкращого тренера, під керівництвом якого йому довелося тренуватися. Ним став Олексій Михайличенко. Найгіршим наставником 25-річний футболіст вважає Олександра Хацкевича.

Форвард пояснив, чому йому так і не вдалося стати лідером атак "біло-синіх". За словами футболіста, кожен, хто приходить у "Динамо", має одразу ж давати результат. Це психологічно пригнічувало Владислава Супрягу, він почав "закриватися", він відсторонився від команди, друзів і постійно проводив час на самоті у себе у квартирі.

"Ніхто не пробував зі мною поговорити, з'ясувати причину проблем. У "Динамо" такого немає. Ти або граєш, або ні. Мене підтримували тільки Денис Попов, Костя Вівчаренко та Руслан Нещерет", — пояснив Супряга.

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