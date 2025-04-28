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Перші реакції Усика та Дюбуа на оголошення реваншу

28 квітня 2025 06:45
Олексій Паламарчук - Редактор
Перші коментарі Усика та Дюбуа щодо реваншу
Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Фото: x.com/Queensberry
Олексій Паламарчук - Редактор

Офіційно оголошено про реванш чемпіона світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO в надважкій вазі Олександра Усика та власника поясу IBF Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня на "Вемблі" в Лондоні, Велика Британія.

Після оголошення бою боксери  поділились очікуваннями з порталом The Ring.

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Що сказали боксери

​За словами Усика, він вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Він також подякував Дюбуа за те, що той "приглядав" за поясом IBF, і додав, що збирається повернути його собі.

"Я вдячний Богу за можливість знову битися за беззаперечне чемпіонство. Дякую, Деніелю, за турботу про мій пояс IBF — тепер я хочу його назад", — сказав Усик.

​Дюбуа у свою чергу заявив, що це поєдинок, якого він прагнув і вимагав, і тепер має шанс взяти реванш.

Даніель висловив переконання, що мав перемогти в першому бою, але через суддівське рішення цього не сталося.

За словами боксера, цього разу він не припустить жодної помилки перед рідними вболівальниками на національному стадіоні.

Також Дюбуа підкреслив, що став сильнішим і небезпечнішим, і пообіцяв, що Усик це відчує 19 липня.

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