Первые комментарии Усика и Дюбуа относительно реванша

Первые реакции Усика и Дюбуа на объявление реванша
Официально объявлено о реванше чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и владельца пояса IBF Даниэля Дюбуа. Бой состоится 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне, Великобритания.
После объявления боя боксеры поделились ожиданиями с порталом The Ring.
Что сказали боксеры
По словам Усика, он благодарен Богу за возможность снова драться за звание абсолютного чемпиона. Он также поблагодарил Дюбуа за то, что тот "присматривал" за поясом IBF, и добавил, что собирается вернуть его себе.
"Я благодарен Богу за возможность снова драться за безоговорочное чемпионство. Спасибо, Дэниель, за заботу о моем поясе IBF — теперь я хочу его обратно", — сказал Усик.
Дюбуа в свою очередь заявил, что это поединок, к которому он стремился и требовал, и теперь имеет шанс взять реванш.
Даниэль выразил убеждение, что должен был победить в первом бою, но из-за судейского решения этого не произошло.
По словам боксера, на этот раз он не допустит ни одной ошибки перед родными болельщиками на национальном стадионе.
Также Дюбуа подчеркнул, что стал сильнее и опаснее, и пообещал, что Усик это почувствует это 19 июля.
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