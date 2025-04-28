Первые комментарии Усика и Дюбуа относительно реванша

Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Фото: x.com/Queensberry

Официально объявлено о реванше чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и владельца пояса IBF Даниэля Дюбуа. Бой состоится 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне, Великобритания.

После объявления боя боксеры поделились ожиданиями с порталом The Ring.

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По словам Усика, он благодарен Богу за возможность снова драться за звание абсолютного чемпиона. Он также поблагодарил Дюбуа за то, что тот "присматривал" за поясом IBF, и добавил, что собирается вернуть его себе.

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"Я благодарен Богу за возможность снова драться за безоговорочное чемпионство. Спасибо, Дэниель, за заботу о моем поясе IBF — теперь я хочу его обратно", — сказал Усик.

Дюбуа в свою очередь заявил, что это поединок, к которому он стремился и требовал, и теперь имеет шанс взять реванш.

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Даниэль выразил убеждение, что должен был победить в первом бою, но из-за судейского решения этого не произошло.

По словам боксера, на этот раз он не допустит ни одной ошибки перед родными болельщиками на национальном стадионе.

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Также Дюбуа подчеркнул, что стал сильнее и опаснее, и пообещал, что Усик это почувствует это 19 июля.

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