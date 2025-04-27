Усик и Дюбуа проведут реванш на Уэмбли: дата боя и путь соперников

Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Фото: x.com/Queensberry

Второй поединок украинского чемпиона мира по версиях WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона IBF Даниэля Дюбуа все же состоится. На этот раз поединок примет Великобритания.

Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions, которая представляет интересы Дюбуа.

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По официальной информации, бой состоится 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне на глазах 93 тысяч зрителей.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Польша. Украинец защищал титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. В том бою Александр доминировал в ринге, хотя в пятом раунде Дюбуа нанес сомнительный удар ниже пояса. После паузы Усик восстановился и в девятом раунде нокаутировал соперника, одержав уверенную победу.

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Команда соперника и многие фанаты считают, что Даниэль пробил легальный удар и нокаутировал Усика.

После их боя Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри по очкам, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

в декабре 2024 года состоялся реванш, где Усик снова одержал победу единогласным решением судей. Перед этим боем украинец отказался от пояса IBF чтобы не проводить обязательную защиту титула.

После первого боя Дюбуа победил Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

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