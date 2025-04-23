Олександр Усик показав, як годує молодшу доньку — відео

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Об'єднаний чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO в суперважкій вазі Олександр Усик наразі відпочиває. Вперше за довгий час він може більше часу провести з сім'єю.

Дружина боксера Катерина Усик показала в Instagram, чим займається її чоловік.

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Усик займається молодшою донькою

Усик є не лише непереможним боксером, а батьком чотирьох дітей. Разом із дружиною Катериною, з якою він одружений з 2009 року, вони виховують доньок Єлизавету та Марію, а також синів Кирила і Михайла.

Наразі вся сім'я знаходиться в Україні. Якщо Єлизавета та Марія з мамою та татом живуть в Україні, то в гості до них з Іспанії приїхали сини Кирило і Михайло, які живуть на Піренеях з батьками Катерини.

Катерина виклала миле відео, де боксер годує молодшу доньку Марію, яка народилась у 2023 році в Києві, коли він готувався до бою з Тайсоном Ф'юрі в Іспанії.

На літо планується об’єднавчий бій Усика проти Даніеля Дюбуа який володіє титулом IBF.

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