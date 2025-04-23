Александр Усик показал, как кормит младшую дочь — видео

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Объединенный чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик сейчас отдыхает. Впервые за долгое время он может больше времени провести с семьей.

Жена боксера Екатерина Усик показала в Instagram, чем занимается ее муж.

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Усик занимается младшей дочерью

Усик является не только непобедимым боксером, а отцом четверых детей. Вместе с женой Катериной, с которой он женат с 2009 года, они воспитывают дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.

Сейчас вся семья находится в Украине. Если Елизавета и Мария с мамой и папой живут в Украине, то в гости к ним из Испании приехали сыновья Кирилл и Михаил, которые живут на Пиренеях с родителями Катерины.

Катерина выложила милое видео, где боксер кормит младшую дочь Марию, которая родилась в 2023 году в Киеве, когда он готовился к бою с Тайсоном Фьюри в Испании.

На лето планируется объединительный бой Усика против Даниэля Дюбуа владеющего титулом IBF.

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