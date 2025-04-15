Усик удивил выбором нового соперника и местом проведения боя

Усик готовится вернуться на ринг — известно, когда будет бой
Известный боксер Александр Усик выйдет на ринг в 2025 году. Украинского спортсмена ждет реванш в противником, которого он уже побеждал.
Представители Александра Усика и Даниэля Дюбуа ведут переговоры о проведении реванша, сообщает The Ring.
Александр Усик не собирается в ближайшие годы завершать карьеру. Он близок к достижению договоренности в новом поединке в супертяжелом весе. Соперником украинца станет британец Даниэль Дюбуа. Бой состоится в 2025 году.
История противостояния Усика и Дюбуа
Эти соперники уже встречались на ринге в 2023 году. На протяжение несколько раундов бой был равным, но в 5 раунде англичанин ударил украинца ниже пояса. Усику понадобилось время, чтобы восстановить дыхание, и рефери предоставил Александру возможность прийти в себя.
В 9 раунде Усик одержал победу нокаутом над Дюбуа. Новая глава в противостоянии боксеров будет написана 12 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Украинец владеет поясами по версиям WBC, WBO, WBA и IBO. У британца есть чемпионский пояс по версии IBF.
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