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Усик готовится вернуться на ринг — известно, когда будет бой

15 апреля 2025 14:23
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик удивил выбором нового соперника и местом проведения боя
Александр Усик во время тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/
Алексей Паламарчук - Редактор

Известный боксер Александр Усик выйдет на ринг в 2025 году. Украинского спортсмена ждет реванш в противником, которого он уже побеждал.

Представители Александра Усика и Даниэля Дюбуа ведут переговоры о проведении реванша, сообщает The Ring

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Александр Усик не собирается в ближайшие годы завершать карьеру. Он близок к достижению договоренности в новом поединке в супертяжелом весе. Соперником украинца станет британец Даниэль Дюбуа. Бой состоится в 2025 году. 

Александр Усик
Александр Усик во время промо кампании. Фото: instagram.com/usykaa/

История противостояния Усика и Дюбуа 

Эти соперники уже встречались на ринге в 2023 году. На протяжение несколько раундов бой был равным, но в 5 раунде англичанин ударил украинца ниже пояса. Усику понадобилось время, чтобы восстановить дыхание, и рефери предоставил Александру возможность прийти в себя. 

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа в качестве гостя на боксерском поединке. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

В 9 раунде Усик одержал победу нокаутом над Дюбуа. Новая глава в противостоянии боксеров будет написана 12 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Украинец владеет поясами по версиям WBC, WBO, WBA и IBO. У британца есть чемпионский пояс по версии IBF. 

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