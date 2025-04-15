Усик здивував вибором нового суперника та місцем проведення бою

Олександр Усик під час тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Відомий боксер Олександр Усик вийде на ринг у 2025 році. На українського спортсмена чекає реванш у супротивником, якого він уже перемагав.

Представники Олександра Усика та Даніеля Дюбуа ведуть переговори про проведення реваншу, повідомляє The Ring.

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Олександр Усик не збирається в найближчі роки завершувати кар'єру. Він близький до досягнення домовленості в новому поєдинку в суперважкій вазі. Суперником українця стане британець Даніель Дюбуа. Бій відбудеться у 2025 році.

Олександр Усик під час промо кампанії. Фото: instagram.com/usykaa/

Історія протистояння Усика та Дюбуа

Ці суперники вже зустрічалися на рингу у 2023 році. Протягом кількох раундів бій був рівним, але в 5 раунді англієць вдарив українця нижче пояса. Усику знадобився час, щоб відновити дихання, й рефері надав Олександру можливість прийти до тями.

Даніель Дюбуа як гість на боксерському поєдинку. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

У 9 раунді Усик здобув перемогу нокаутом над Дюбуа. Нова глава в протистоянні боксерів буде написана 12 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Українець володіє поясами за версіями WBC, WBO, WBA та IBO. У британця є чемпіонський пояс за версією IBF.

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