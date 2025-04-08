Усик увійшов у топ-10 найбагатших боксерів світу за версією GiveMeSport

Усик потрапив у ТОП-10 найбагатших боксерів у історії
Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик став першим українцем у рейтингу найбагатших боксерів в історії. Це вдалося після двох боїв з Тайсоном Ф'юрі.
Видання GiveMeSport оприлюднило оновлений рейтинг найбагатших боксерів в історії.
Усик в ТОП-10 найбагатших в історії
Усик та Тайсон Ф’юрі провели в 2024 році два поєдинки, за які отримали величезні гонорари від інвесторів з Саудівської Аравії.
Усик посів шосту позицію зі 165 млн доларів. За ним розмістився Ф’юрі зі 146 млн доларів.
Першу сходинку очікувано зайняв легендарний американець Флойд Мейвезер-молодший, — 400 мільйонів доларів.
Померлий у березні цього року суперважковаговик Джордж Форман другий зі 300 млн доларів. Третім в рейтингу став чемпіон другої середньої ваги мексиканець Сауль Альварес.
Четверта позиція дісталась легендарному Менні Пакьяо — 220 млн доларів, а його жертва Оскар Де Ла Хойя став п’ятим — 200 млн доларів.
Восьма позиція за Леноксом Льюїсом — 120 млн, дев’ятим йде Шугар Рей Леонард — 120 млн, а десятим — блогер Джейк Пол — 100 млн доларів.
Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може переїхати до Харкова.
Легендарний бразилець Роналдіньо вважає "ПСЖ" — найкращою європейською командою.
Про результати допінг-проби "Б" Михайла Мудрика не хочуть говорити до певного момента.
Український півзахисник "Динамо" Київ Олександр Піхальонок зробив заяву щодо гри з "Кривбасом" у Кривому Розі.
Читайте Новини.LIVE!