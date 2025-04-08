Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира по версии GiveMeSport

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик стал первым украинцем в рейтинге самых богатых боксеров в истории. Это удалось после двух боев с Тайсоном Фьюри.

Издание GiveMeSport обнародовало обновленный рейтинг самых богатых боксеров в истории.

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Усик в ТОП-10 самых богатых в истории

Усик и Тайсон Фьюри провели в 2024 году два поединка, за которые получили огромные гонорары от инвесторов из Саудовской Аравии.

Усик занял шестую позицию со 165 млн долларов. За ним разместился Фьюри со 146 млн долларов.

Первую строчку ожидаемо занял легендарный американец Флойд Мейвезер-младший — 400 миллионов долларов.

Умерший в марте этого года супертяжеловес Джордж Форман второй со 300 млн долларов. Третьим в рейтинге стал чемпионом второго среднего веса мексиканец Сауль Альварес.

Четвертая позиция досталась легендарному Мэнни Пакьяо — 220 млн долларов, а его жертва Оскар Де Ла Хойя стал пятым — 200 млн долларов.

Восьмая позиция за Леноксом Льюисом — 120 млн, девятым идет Шугар Рэй Леонард — 120 млн, а десятым — блогер Джейк Пол — 100 млн долларов.

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