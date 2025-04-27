Усик і Дюбуа проведуть реванш на Вемблі: дата бою та шлях суперників

Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Фото: x.com/Queensberry

Другий поєдинок українського чемпіона світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO в надважкій вазі Олександра Усика та чемпіона IBF Даніеля Дюбуа все ж відбудеться. Цього разу поєдинок прийме Велика Британія.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка представляє інтереси Дюбуа.

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За офіційною інформацією, бій відбудеться 19 липня на "Вемблі" в Лондоні на очах 93 тисяч глядачів.

Перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Польща. Українець захищав титули WBA, IBF і WBO у надважкій вазі. В том бою Олександр домінував у рингу, хоча у п’ятому раунді Дюбуа завдав сумнівного удару нижче пояса. Після паузи Усик відновився й у дев’ятому раунді нокаутував суперника, здобувши впевнену перемогу.

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Команда суперника та багато фанатів вважають, що Даніель пробив легальний удар і нокаутував Усика.

Після їх бою Усик у травні 2024 року переміг Тайсона Ф’юрі за очками, ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

в грудні 2024 року відбувся реванш, де Усик знову здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Перед цим боєм українець відмовився від поясу IBF щоб не проводити обов'язковий захист титулу.

Після першого бою Дюбуа переміг Джарелла Міллера, Філіпа Хрговіча та Энтоні Джошуа.

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