Супряга назвал свою главную проблему в Динамо

Владислав Супряга во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший футболист юношеской сборной Украины Владислав Супряга проводит вторую половину этого сезона в луганской "Заре". Известный форвард объяснил, почему ему не удалось проявить себя в киевском "Динамо".

Владислав Супряга рассказал о лучшем и худшем тренере столичной команды, с которыми ему приходилось работать, в интервью YouTube-каналу "АкТИвні".

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Обладатель золотой медали и один из главных героев молодежного чемпионата мира 2019 года Владислав Супряга все еще не может выйти на уровень, который от него ждут болельщики и тренерский штаб киевского "Динамо". Вторую половину нынешнего сезона футболист проводит в "Заре", однако и там редко выходит на поле из-за травмы.

Александр Хацкевич в "Динамо". Фото: УНИАН

Проблема Супряги в "Динамо"

Украинский форвард работал под руководством многих наставников в киевском клубе. Владислав Супряга без помех назвал лучшего тренера, под руководством которого ему довелось тренироваться. Им стал Алексей Михайличенко. Худшим наставником 25-летний футболист считает Александра Хацкевича.

Форвард объяснил, почему ему так и не удалось стать лидером атак "бело-синих". По словам футболиста, каждый, кто приходит в "Динамо", должен сразу же давать результат. Это психологически подавляло Владислава Супрягу, он начал "закрываться", он отстранился от команды, друзей и постоянно проводил время в одиночестве у себя в квартире.

"Никто не пробовал со мной поговорить, выяснить причину проблем. В "Динамо" такого нет. Ты либо играешь, либо нет. Меня поддерживали только Денис Попов, Костя Вивчаренко и Руслан Нещерет", — объяснил Супряга.

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