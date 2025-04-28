Ярмоленко повідомив деталі розмови в роздягальні Динамо під час гри з Шахтарем

Андрій Ярмоленко з партнерами по команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко підбив підсумки напруженого матчу проти донецького "Шахтаря". Протистояння завершилося внічию 2:2, команди провели два різні тайми.

За словами Ярмоленка, старт зустрічі був складним для киян, повідомляє "Трибуна".

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Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Що допомогло "Динамо" не програти "Шахтарю"

Андрій Ярмоленко зазначив, що підсумкова нічия для "Динамо" відчувається як справжня перемога з огляду на перебіг матчу та розвиток подій на полі. Ключовим моментом став другий тайм, де "біло-сині" діяли значно активніше та сміливіше. Зміни в грі відбулися завдяки вказівкам тренерського штабу та внутрішньому настрою команди.

"У перерві ми поговорили між собою: не можна грати так, як у першому таймі. Потрібно додати емоцій і виграти боротьбу", — розповів Ярмоленко.

Також гравець наголосив, що зміни в позиціях футболістів після перерви стали одним із чинників, який дозволив "Динамо" переломити перебіг зустрічі. Завдяки активній грі кияни змусили "Шахтар" більшу частину другого тайму проводити в захисті.

Після голу Кабаєва столична команда відчула справжній емоційний підйом, але футболісти розуміли, що розслаблятися не можна. Кожен епізод вимагав повної самовіддачі до фінального свистка.

Попри втому після матчу, Ярмоленко зазначив, що думки команди вже зосереджені на наступному поєдинку. Гравець наголосив: чемпіонські перегони ще далекі від завершення, і важливо зберігати холодну голову в останніх турах.

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