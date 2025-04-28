Леоненко назвав несподівану перевагу Динамо в чемпіонських перегонах

Гравці "Динамо" Київ перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Віктор Леоненко змінив риторику щодо розв'язки боротьби в чемпіонських перегонах у Прем'єр-лізі після матчу київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем". Експерт більше не сумнівається в шансах підопічних Олександр Шовковського.

Леоненко назвав якість "Динамо", яка допоможе в боротьбі за чемпіонство, повідомляє BLIK.

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Футбольний експерт Віктор Леоненко поділився враженнями від матчу 26-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Динамо". Зустріч, що відбулася 27 квітня, завершилася результативною нічиєю 2:2.

Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що експерту сподобалося у грі "Динамо"

На думку Леоненка, обидві команди продемонстрували дуже різний футбол у першому і другому таймах. Він зазначив, що гра вийшла видовищною для вболівальників, але з погляду якості гри команди сильно відрізнялися в кожному з таймів.

Особливо експерт виділив другий тайм у виконанні "Динамо". Леоненко підкреслив, що кияни діяли по-чемпіонськи, повністю притиснувши "Шахтар" до свого штрафного і практично не даючи супернику шансів.

"У другому таймі 'Динамо' зіграло як справжній чемпіон України. 'Шахтар' взагалі не знав, що робити на полі. Рахунок мав бути не 2:2, а 6:2 на користь киян", — заявив Віктор Леоненко.

Колишній нападник здивувався тому, як змінилися обидві команди після перерви. Він зазначив, що "Шахтар" виглядав абсолютно невпізнанно і розкритикував роботу тренерського штабу донецького клубу.

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