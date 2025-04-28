Леоненко назвал неожиданное преимущество Динамо в чемпионской гонке

Игроки "Динамо" Киев перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Виктор Леоненко изменил риторику по поводу развязки борьбы в чемпионкой гонке в Премьер-лиге после матча киевского "Динамо" с донецким "Шахтером". Эксперт больше не сомневается в шансах подопечных Александр Шовковского.

Леоненко назвал качество "Динамо", которое поможет в борьбе за чемпионство, сообщает BLIK.

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Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что эксперту понравилось в игре "Динамо"

По мнению Леоненко, обе команды продемонстрировали очень разный футбол в первом и втором таймах. Он отметил, что игра получилась зрелищной для болельщиков, но с точки зрения качества игры команды сильно отличались в каждом из таймов.

Особенно эксперт выделил второй тайм в исполнении "Динамо". Леоненко подчеркнул, что киевляне действовали по-чемпионски, полностью прижав "Шахтер" к своей штрафной и практически не давая сопернику шансов.

"Во втором тайме 'Динамо' сыграло как настоящий чемпион Украины. 'Шахтер' вообще не знал, что делать на поле. Счёт должен был быть не 2:2, а 6:2 в пользу киевлян", — заявил Виктор Леоненко.

Бывший нападающий удивился тому, как изменились обе команды после перерыва. Он отметил, что "Шахтер" выглядел совершенно неузнаваемо и раскритиковал работу тренерского штаба донецкого клуба.

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