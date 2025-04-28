Ярмоленко сообщил детали разговора в раздевалке Динамо во время игры с Шахтером

Андрей Ярмоленко с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подвел итоги напряженного матча против донецкого "Шахтера". Противостояние завершилось вничью 2:2, команды провели два разных тайма.

По словам Ярмоленко, старт встречи был сложным для киевлян, сообщает "Трибуна".

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Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что помогло "Динамо" не проиграть "Шахтеру"

Андрей Ярмоленко отметил, что итоговая ничья для "Динамо" ощущается как настоящая победа, учитывая ход матча и развитие событий на поле. Ключевым моментом стал второй тайм, где "бело-синие" действовали значительно активнее и смелее. Изменения в игре произошли благодаря указаниям тренерского штаба и внутреннему настрою команды.

"В перерыве мы поговорили между собой: нельзя играть так, как в первом тайме. Нужно добавить эмоций и выиграть борьбу", — рассказал Ярмоленко.

Также игрок подчеркнул, что изменения в позициях футболистов после перерыва стали одним из факторов, который позволил "Динамо" переломить ход встречи. Благодаря активной игре киевляне заставили "Шахтер" большую часть второго тайма проводить в защите.

После гола Кабаева столичная команда испытала настоящий эмоциональный подъем, но футболисты понимали, что расслабляться нельзя. Каждый эпизод требовал полной самоотдачи до финального свистка.

Несмотря на усталость после матча, Ярмоленко отметил, что мысли команды уже сосредоточены на следующем поединке. Игрок подчеркнул: чемпионская гонка еще далека от завершения, и важно сохранять холодную голову в оставшихся турах.

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