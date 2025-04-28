Карпаты хотят избавиться от игрока сборной Украины

Карпаты планируют трансфер, который серьезно усилит команду
Тренерский штаб львовских "Карпат" планирует активно поработать на летнем трансферном рынке. Клуб будет не только покупать, но и продавать футболистов.
"Карпаты" хотят найти новую команду на одного из своих игроков, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Форвард молодежной сборной Украины Илья Квасница стал футболистом "Карпат" после объединения львовского клуба с "Рухом". Однако 22-летнему нападающему не удалось стать одним из лидеров команды Владислава Лупашко. Летом он может перейти в другой клуб, что поможет львовянам усилить собственный состав.
Кого хотят подписать "Карпаты"
Илья Квасница не вписывается в планы Владислава Лупашко на следующий сезон. "Карпаты" хотят обменять его на другого футболиста, есть несколько подходящих для львовского клуба кандидатур.
Одной из них стал Жуан Безерра из "Александрии". В нынешнем сезоне он сыграл уже 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи. Бразильский полузащитник является одной из ключевых фигур в команде Руслана Ротаня.
Другим кандидатом на переход в "Карпаты" стал футболист сборной Косово и "ЛНЗ" Мухаррем Яшари. На счету игрока 5 мячей и 6 ассистов в 25 поединках этого сезона.
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