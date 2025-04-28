Карпаты хотят избавиться от игрока сборной Украины

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: УНИАН

Тренерский штаб львовских "Карпат" планирует активно поработать на летнем трансферном рынке. Клуб будет не только покупать, но и продавать футболистов.

"Карпаты" хотят найти новую команду на одного из своих игроков, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Реклама

Читайте также:

Форвард молодежной сборной Украины Илья Квасница стал футболистом "Карпат" после объединения львовского клуба с "Рухом". Однако 22-летнему нападающему не удалось стать одним из лидеров команды Владислава Лупашко. Летом он может перейти в другой клуб, что поможет львовянам усилить собственный состав.

Илья Квасница во время выступлений за "Рух". Фото: instagram.com/legioners.ua/

Кого хотят подписать "Карпаты"

Илья Квасница не вписывается в планы Владислава Лупашко на следующий сезон. "Карпаты" хотят обменять его на другого футболиста, есть несколько подходящих для львовского клуба кандидатур.

Жуан Безерра (в центре) принимает поздравления от партнеров по команде. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Одной из них стал Жуан Безерра из "Александрии". В нынешнем сезоне он сыграл уже 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи. Бразильский полузащитник является одной из ключевых фигур в команде Руслана Ротаня.

Другим кандидатом на переход в "Карпаты" стал футболист сборной Косово и "ЛНЗ" Мухаррем Яшари. На счету игрока 5 мячей и 6 ассистов в 25 поединках этого сезона.

Напомним, форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга назвал худшего тренера, с которым работал в команде.

Андрей Ярмоленко рассказал, какие слова прозвучали в раздевалке "Динамо" в перерыве матча с "Шахтером".

Марино Пушич близок к отставке, уже известны кандидаты на роль главного тренера "Шахтера".

У Александра Усика есть амбициозная цель на бой-реванш против Даниэля Дюбуа.